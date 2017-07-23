В Челябинской области при пожаре погибли четверо детей
В деревне Верхняя Кабанка в ночь на 23 июля произошел пожар, в результате которого погибли четверо детей.
В сгоревшем доме находились пять человек: один взрослый мужчина, три его дочери и племянница. Все они спали. Пожарным удалось спасти только взрослого; все девочки погибли.
Что послужило причиной возгорания, пока неизвестно.
По словам соседей, семья, проживавшая в горевшем доме, считалась благополучной, но лишь благополучия для безопасности жизни недостаточно. Установлено, что семья была обучена правилам пожарной безопасности в феврале этого года.