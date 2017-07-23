В Челябинской области при пожаре погибли четверо детей

В деревне Верхняя Кабанка в ночь на 23 июля произошел пожар, в результате которого погибли четверо детей.

В сгоревшем доме находились пять человек: один взрослый мужчина, три его дочери и племянница. Все они спали. Пожарным удалось спасти только взрослого; все девочки погибли.

Что послужило причиной возгорания, пока неизвестно.