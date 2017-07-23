СК проверит информацию о пристегнутых цепями пациентах психоневрологического интерната
Следственный комитет России начал проверку видеозаписи, на которой запечатлены пациенты Трубческого психоневрологического интерната в Брянской области. На видео они прикованы цепями к неподвижным конструкциям.
Видеозапись опубликовал блогер Александр Куприянов, который, как отмечает «Медиазона», специализируется на брянской системе здравоохранения. Ему запись прислали анонимно.
«В настоящее время в учреждение прибыли следователи и прокурорские работники. После выяснения всех обстоятельств происшедшего будет принято процессуальное решение», — заявили в СК.