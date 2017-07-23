СК проверит информацию о пристегнутых цепями пациентах психоневрологического интерната

Следственный комитет России начал проверку видеозаписи, на которой запечатлены пациенты Трубческого психоневрологического интерната в Брянской области. На видео они прикованы цепями к неподвижным конструкциям.

Видеозапись опубликовал блогер Александр Куприянов, который, как отмечает «Медиазона», специализируется на брянской системе здравоохранения. Ему запись прислали анонимно.