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СК проверит информацию о пристегнутых цепями пациентах психоневрологического интерната

СК РФ
16:58, 23 июля 2017
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Следственный комитет России начал проверку видеозаписи, на которой запечатлены пациенты Трубческого психоневрологического интерната в Брянской области. На видео они прикованы цепями к неподвижным конструкциям.

Видеозапись опубликовал блогер Александр Куприянов, который, как отмечает «Медиазона», специализируется на брянской системе здравоохранения. Ему запись прислали анонимно.

#ДокторПравда 18+ «Брянский АД для инвалидов»
Александр Куприянов

«В настоящее время в учреждение прибыли следователи и прокурорские работники. После выяснения всех обстоятельств происшедшего будет принято процессуальное решение», — заявили в СК.

СК РФ
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