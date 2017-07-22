Синхронное плавание переименовали. В «артистическое»

В Будапеште конгресс Международной федерации плавания (FINA) проголосовал за переименование синхронного плавания (synchronised swimming) в «артистическое» (artistic swimming). Об этом сообщает «Р-Спорт».

Как пишет спортивный сайт insidethegames, в уставе федерации словосочетание synchronised swimming было заменено на artistic swimming.

Цель переименования — повысить популярность вида спорта. С инициативой выступил Международный олимпийский комитет.

Как именно следует переводить на русский язык новое название, неясно. Так, вице-президент FINA Сэм Рэмсэми отметил, что теперь название этого вида спорта приведено в соответствие со спортивной гимнастикой, которая по-английски называется artistic gymnastics.

Президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко заявил, что в России продолжат использовать старое название. «К примеру, в мире художественную гимнастику тоже называют не так, как у нас, — rhythmic gymnastics», — сказал он.

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что россиян «вполне устраивало прежнее название, ведь это прежде всего синхронное плавание». «Впрочем, сути нашего вида спорта это не изменит», — цитирует ее ТАСС.