Власти Петербурга отказали в выплате компенсаций 15 пострадавшим при теракте в метро

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга отказал в выплате компенсаций 15 пострадавшим при теракте в метро 3 апреля 2017 года.

Как следует из сообщения комитета, экспертиза не выявила у этих людей вреда здоровью.

Из 82 обратившихся за выплатой деньги получили 67 человек. В общей сложности из федерального и городского бюджета на это было потрачено более 46 миллионов рублей. На выплаты родственникам погибших было потрачено почти 30 миллионов рублей.

В комитете подчеркнули, что не отвечают за проведение экспертизы и признание граждан потерпевшими.