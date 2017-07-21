Джастину Биберу запретили выступать в Китае за плохое поведение
Джастину Биберу запрещен въезд в континентальный Китай в связи с его поведением. Об этом заявили в департаменте культуры Пекина в ответ на вопросы поклонников певца, сообщает The Guardian.
В департаменте культуры объяснили, что Бибер — «талантливый, но спорный певец», который показывал плохой пример поклонникам как в личной жизни, так и во время последней поездки в Китае. О каком именно поведении Бибера идет речь, не сообщается.
При этом в туре Бибера в поддержку альбома «Purpose» он выступит в Гонконге, который входит в состав Китая. Концертов на континентальной территории Китая у канадского певца не запланировано.
Джастин Бибер — один из наиболее популярных современных поп-исполнителей. Его музыка до недавнего времени была рассчитана на детскую и подростковую аудиторию, а последний альбом «Purpose» был ориентирован на более взрослых слушателей.
В 2013 году Джастин Бибер выступал в Китае. В интернете широкое распространение получила фотография, на которой изображено, как телохранители поднимают на руках Бибера на участок Великой китайской стены.