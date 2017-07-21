Джастину Биберу запретили выступать в Китае за плохое поведение

Джастину Биберу запрещен въезд в континентальный Китай в связи с его поведением. Об этом заявили в департаменте культуры Пекина в ответ на вопросы поклонников певца, сообщает The Guardian.

В департаменте культуры объяснили, что Бибер — «талантливый, но спорный певец», который показывал плохой пример поклонникам как в личной жизни, так и во время последней поездки в Китае. О каком именно поведении Бибера идет речь, не сообщается.

При этом в туре Бибера в поддержку альбома «Purpose» он выступит в Гонконге, который входит в состав Китая. Концертов на континентальной территории Китая у канадского певца не запланировано.