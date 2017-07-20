Комиссия по УДО согласилась освободить О. Джей Симпсона
Комиссия по условно-досрочному освобождению согласилась освободить американского спортсмена и актера О. Джей Симпсона, который был осужден за вооруженное ограбление в 2008 году.
Симпсон выйдет на свободу в октябре 2017 года, отбыв минимальный положенный срок в девять лет.
O.J. Simpson reacts as he learns he will be released on parole after nine years behind bars https://t.co/SEXemohVLa pic.twitter.com/rbAmnyw8fN— ITV News (@itvnews) July 20, 2017
Популярный американский спортсмен и актер О. Джей Симпсон в середине 1990-х обвинялся в убийстве своей бывшей жены Николь Браун Симпсон и ее друга Рона Голдмана. Присяжные признали его невиновным, но позже его обязали выплатить 33,5 миллиона долларов родственникам погибших, подавших к нему гражданский иск.
Процесс над Симпсоном стал одним из самых известных и обсуждаемых судов в истории США. В 2017 году про него вышли два телефильма — документальный «О. Джей. Сделан в Америке» и художественный телесериал «Американская история преступлений».
В дальнейшем О. Джей Симпсона несколько раз арестовывали за мелкие преступления. В 2008 году Симпсона приговорили к сроку от девяти до 33 лет за похищение спортивных сувениров, которые, как он утверждал, были украдены у него.