Комиссия по УДО согласилась освободить О. Джей Симпсона

Симпсон выйдет на свободу в октябре 2017 года, отбыв минимальный положенный срок в девять лет.

Комиссия по условно-досрочному освобождению согласилась освободить американского спортсмена и актера О. Джей Симпсона, который был осужден за вооруженное ограбление в 2008 году.

Популярный американский спортсмен и актер О. Джей Симпсон в середине 1990-х обвинялся в убийстве своей бывшей жены Николь Браун Симпсон и ее друга Рона Голдмана. Присяжные признали его невиновным, но позже его обязали выплатить 33,5 миллиона долларов родственникам погибших, подавших к нему гражданский иск.

Процесс над Симпсоном стал одним из самых известных и обсуждаемых судов в истории США. В 2017 году про него вышли два телефильма — документальный «О. Джей. Сделан в Америке» и художественный телесериал «Американская история преступлений».

В дальнейшем О. Джей Симпсона несколько раз арестовывали за мелкие преступления. В 2008 году Симпсона приговорили к сроку от девяти до 33 лет за похищение спортивных сувениров, которые, как он утверждал, были украдены у него.