Хип-хоп впервые стал популярнее рок-музыки в США

Хип-хоп, включая Rʼn'B, впервые стал самым популярным жанром в США, говорится в исследовании Nielsen. На хип-хоп по итогам первой половины 2017 года приходится 25 процентов от всей музыки, которую слушают в США. Ранее наиболее популярным жанром была рок-музыка, но теперь на ее долю приходится только 23 процента прослушиваний.

На поп-музыку приходится только 13,4 процента, доля кантри — 8 процентов. Эти данные учитывают как продажи альбомов, так и прослушивания в стриминг-сервисах. По чистым продажам наиболее популярным жанром по-прежнему остается рок с более чем 40 процентами проданных за полугодие альбомов.

Самыми популярными альбомами полугодия Nielsen признал пластинку «DAMN» Кендрика Ламара, альбом Эда Ширана «÷» и запись Дрейка «More Life».