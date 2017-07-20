Exxon Mobil оштрафовали на 2 миллиона долларов за сделки с Сечиным в обход санкций
Министерство финансов США оштрафовало нефтяную компанию Exxon Mobil на 2 миллиона долларов за нарушение санкционного режима, введенного против России в 2014 году.
Как сообщается в пресс-релизе ведомства, в мае 2014 года американская компания подписала восемь контрактов с главой «Роснефти» Игорем Сечиным по «нефтяным и газовым проектам».
Таким образом Exxon Mobil нарушила ограничения на сделки с подвергнутыми санкциям россиянами, в число которых входит Сечин.
Управление по контролю за зарубежными активами выяснило, что Exxon Mobil добровольно не раскрыло информацию о нарушениях, а сами нарушения можно считать вопиющими (англ.яз.).
США ввели санкции против Сечина в конце апреля 2014 года, когда «черный список» был расширен в четвертый раз. Евросоюз санкции против Сечина не вводил.