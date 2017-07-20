Exxon Mobil оштрафовали на 2 миллиона долларов за сделки с Сечиным в обход санкций

Министерство финансов США оштрафовало нефтяную компанию Exxon Mobil на 2 миллиона долларов за нарушение санкционного режима, введенного против России в 2014 году.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, в мае 2014 года американская компания подписала восемь контрактов с главой «Роснефти» Игорем Сечиным по «нефтяным и газовым проектам».

Таким образом Exxon Mobil нарушила ограничения на сделки с подвергнутыми санкциям россиянами, в число которых входит Сечин.