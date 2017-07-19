Принят закон о курортном сборе в Крыму, на Алтае, Кубани и Ставрополье

Государственная дума приняла в третьем чтении закон о курортном сборе в четырех российских регионах. За документ проголосовали 317 депутатов, против — 61, двое воздержались. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.

Эксперимент по введению сбора с туристов будет проведен в Крыму, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года.

В первый год ставка курортного сбора не должна будет превышать 50 рублей в сутки, а затем порог повысят до 100 рублей в сутки. Размер сбора может быть снижен до нуля в зависимости от сезона. Платить за проживание в регионе будут обязаны все совершеннолетние туристы (за исключением льготных категорий), которые проводят там больше одного дня.