«Мы не имеем морального права принять вас». Омича не взяли в магазин Hardcore по закону о гей-пропаганде🌈

Омич Эдуард Завьялов подал в суд на магазин спортивного питания Hardcore, куда его отказались взять на работу, сославшись на закон о гей-пропаганде. Копию формального отказа в приеме на работу приводит «Омск-Информ».

В документе за подписью начальника отдела кадров Наталии Чернорай говорится, что «манера поведения (женственные манеры речи и жесты), а также внешний вид (излишняя ухоженность и вызывающая одежда)» Завьялова создают впечатление, что он гей и своим видом и поведением пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения.

Чернорай отмечает, что на собеседовании на позицию продавца-консультанта Завьялов этот факт не оспаривал. В результате, как сказано в документе, магазин не имеет «морального и законного права» взять Завьялова на работу из-за запрета гей-пропаганды среди несовершеннолетних, так как спортивное питание не имеет маркировки «18+».

После получения ответа Завьялов обратился в суд, поскольку «отказ связан с суждением внешних факторов о человеке и первом восприятии, а не с его квалификационными качествами и опытом работы». Первое заседание назначено на 24 июля.