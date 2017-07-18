Жертвами насилия в баварском церковном хоре за полвека стали 547 мальчиков

В хоре при соборе в баварском Регенсбурге с 1945 года по начало 1990-х годов по меньшей мере 547 мальчиков стали жертвами насилия со стороны взрослых. Об этом сообщил адвокат Ульрих Вебер, нанятый местной епархией для расследования.

Веберу удалось выявить 47 эпизодов сексуального насилия и 500 случаев иного физического насилия. Большинство пострадавших были учениками начальных классов школы-интерната при хоре.

Юрист установил личность 49 человек, которые осуществляли насилие. Из-за давности преступлений кто-то из них вряд ли будет привлечен к ответственности, пишет AFP.

Вебер возложил часть ответственности за случившееся на бывшего руководителя хора Георга Ратцингера, старшего брата бывшего папы римского Бенедикта XVI. Ратцингер, возглавлявший хор с 1964 по 1994 год, «смотрел в другую сторону и не вмешался» в происходящее, сказано в докладе.

Многие собеседники Ульриха Вебера назвали учебу в школе при хоре «худшим временем своей жизни, отмеченное страхом, насилием и беспомощностью». В школе существовала «культура молчания», которая позволила происходящему не выходить наружу.