В Саудовской Аравии женщину задержали из-за видео, на котором она идет по улице в юбке и с непокрытой головой
Полиция Саудовской Аравии задержала женщину, которая была заснята на видео идущей по улице в короткой юбке, в топе и с непокрытой головой.
На допросе она заявила, что видео было опубликовано без ее ведома, передает CNN сообщение полиции. Она также сказала, что ее, как того требуют правила, сопровождал на улице родственник-мужчина.
Ролик с женщиной, имя которой не называется, был опубликован в середине июля в снапчате модели по имени Хулуд (Khulood) — считается, что на видео изображена именно она. Видео разошлось по соцсетям и спровоцировало, в числе прочего, призывы судить женщину за нарушение правил внешнего вида для женщин в общественном месте. Другие, как отмечает «Би-би-си», выступили в ее поддержку.
После этого государственный комитет по поощрению добродетели и удержанию от порока заявил, что проверяет видео и готовится предпринять необходимые шаги в связи с видео с «девушкой в оскорбительной одежде».
لو كانت اجنبية كان تغزلوا بجمال خصرها وفتنتة عيناها .. بس لانها سعودية يطلبوا محاكمتها ! #مطلوب_محاكمة_مودل_خلود— فاطمة العيسى (@50BM_) July 16, 2017
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للاسف هنا القطعان لازم نذكرهم دايما بتناقضهم ردة الفعل لشخص واحد مستشرف على موقف لشخصيتين "المحاكمة حسب الجنسية"#حريه_اللباس_ليست_جريمه pic.twitter.com/xJy6GfFLIJ— فاطمة العيسى (@50BM_) July 17, 2017