Умер один из основателей «Афиши» Эндрю Полсон

Умер американский предприниматель Эндрю Полсон, один из основателей издательского дома «Афиша» и компании SUP. Об этом написал в фейсбуке бывший главный редактор «Большого города» Алексей Казаков.

Эндрю Полсон родился в 1958 году в США. В середине 1990-х он начал работать в российских СМИ как менеджер — в частности, руководил выпуском журнала «Вечерняя Москва» о городских развлечениях, который закрылся после кризиса 1998 года.

В том же году Полсон вместе с Антоном Кудряшевым и Ильей Осколковым-Ценципером основал издательский дом «Афиша», который в следующем году начал выпускать одноименный журнал (туда пришли работать сотрудники «Вечерней Москвы»), а позже — «Большой город».

В 2006 году Эндрю Полсон ушел из издательского дома «Афиша» и вместе с бизнесменом Александром Мамутом создал компанию SUP, которая вскоре купила сервис LiveJournal. В 2012 он основал компанию Agon, которая занимается организацией шахматных турниров.