Навальный спросит Стрелкова на дебатах, кто сбил «Боинг» под Донецком

Навальный
12:49, 18 июля 2017
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Оппозиционер Алексей Навальный на дебатах с лидером движения «Новороссия» Игорем Стрелковым (Гиркиным) задаст ему вопрос, кто сбил малайзийский «Боинг» под Донецком.

«Вы там были, вы точно знаете, кто его сбил. Почему вы <…> три года молчите, слушаете лживую пропаганду об украинском истребителе, израильской ракете, бомбе ЦРУ и несвежих трупах? Скажите правду прямо сейчас, на этих дебатах. Кто сбил „Боинг“?» — задал вопрос Навальный в ролике, опубликованном перед дебатами.

Помимо войны на востоке Украины, двумя другими темами дебатов станут коррупция и отношения России с Западом.

Три вопроса Игорю Стрелкову
Алексей Навальный

Дебаты Навального и Стрелкова пройдут 20 июля. Они начнутся в 20:00. Посмотреть их можно будет на канале «Навальный Live» и на канале сторонников Стрелкова «Рой ТВ». Навальный также сообщил, что трансляцию собираются устроить Reuters и телеканал «Дождь».

Ведущим дебатов станет Михаил Зыгарь.

Дебаты пройдут по инициативе Игоря Стрелкова. В своем ролике он заявил, что Навальный не является оппозиционером, националистом и патриотом России. По мнению Стрелкова, власти готовят Навального в качестве спойлера на президентских выборах 2018 года.
Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитного комплекса «Бук», который доставили в Донбасс с территории России. Кто именно запустил ракету по лайнеру, следствие пока не установило. Россия возлагает ответственность за катастрофу на Украину.
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