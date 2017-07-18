Навальный спросит Стрелкова на дебатах, кто сбил «Боинг» под Донецком

Оппозиционер Алексей Навальный на дебатах с лидером движения «Новороссия» Игорем Стрелковым (Гиркиным) задаст ему вопрос, кто сбил малайзийский «Боинг» под Донецком.

«Вы там были, вы точно знаете, кто его сбил. Почему вы <…> три года молчите, слушаете лживую пропаганду об украинском истребителе, израильской ракете, бомбе ЦРУ и несвежих трупах? Скажите правду прямо сейчас, на этих дебатах. Кто сбил „Боинг“?» — задал вопрос Навальный в ролике, опубликованном перед дебатами.

Помимо войны на востоке Украины, двумя другими темами дебатов станут коррупция и отношения России с Западом.

Три вопроса Игорю Стрелкову Алексей Навальный

Дебаты Навального и Стрелкова пройдут 20 июля. Они начнутся в 20:00. Посмотреть их можно будет на канале «Навальный Live» и на канале сторонников Стрелкова «Рой ТВ». Навальный также сообщил, что трансляцию собираются устроить Reuters и телеканал «Дождь».

Ведущим дебатов станет Михаил Зыгарь.