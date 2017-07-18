Концерн Daimler отзовет три миллиона «Мерседесов» с дизельными двигателями

Автомобильный концерн Daimler объявил о добровольном отзыве в Европе трех миллионов «Мерседесов» с дизельными двигателями для технического обновления.

Речь идет об обновлении программного обеспечения, контролирующего выбросы, сообщает The New York Times. На работы компания потратит около 220 миллионов евро.

Глава Mercedes-Benz Дитер Зетхе заявил, что «дискуссия о дизельных двигателях порождает неопределенность», поэтому компания решила предпринять «дополнительные меры, чтобы вернуть уверенность владельцам дизельных машин» и «усилить доверие к дизельной технологии». Mercedes-Benz, сказано в пресс-релизе, готовится выпустить на рынок «совершенно новое семейство дизельных двигателей».

Как пишет AFP, на прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Daimler подозревают в манипуляциях с данными о выбросах у дизельных автомобилей —подобных тем, которыми занималась компания Volkswagen. Речь идет о по меньшей мере миллионе машин.

Ранее такие подозрения в адрес Mercedes-Benz высказывались в США.