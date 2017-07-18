Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, посвященный свободе слова в России. В докладе говорится, что после протестов в 2011–2012 годах в России началось наступление на свободу слова и было принято множество законов, ограничивающих права граждан.

В частности, в докладе отмечается, что российские власти применяют законы об экстремизме для наказания оппозиционеров, а также пытаются взять под контроль переписку в интернете. По мнению Human Rights Watch, государство вмешивается в работу СМИ в России «на уровне, невиданном с распада Советского Союза». Наиболее популярные СМИ за редким исключением превратились в пропагандистские ресурсы, считают правозащитники.

В докладе отмечается осуждение блогера Руслана Соколовского по статье об оскорблении чувств верующих, запрет в России «Свидетелей Иеговы» и принятие закона о гей-пропаганде, который, по мнению правозащитников, только вредит ЛГБТ-детям.

В завершении отчета Human Rights Watch предлагают России немедленно прекратить ограничение свободы слова, отменить «пакет Яровой», исправить закон об экстремизме, трактовка которого позволяет сажать людей за высказывание своих взглядов, отменить статьи УК о гей-пропаганде, отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях» и многое другое. Также правозащитники предлагают крупнейшим интернет-компаниям раскрывать сведения о запросах властей на цензурирование информации и перестать хранить пользовательские данные в России.