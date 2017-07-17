Журналист «Ведомостей» пожаловался в полицию на угрозы. Он получил их перед выходом статьи про «Роснефть»

Журналист газеты «Ведомости» Ринат Сагдиев подал в полицию заявление об угрозах, поступивших в его адрес перед публикацией статьи про «Роснефть». Об этом журналист написал в комментариях к посту в фейсбуке, в котором опубликовал полученные сообщения с угрозами.

С добрым утром от недоброго незнакомца :( Татьяна Лысова (Tatiana Lysova) Илья Булавинов Опубликовано Ринатом Сагдиевым 16 июля 2017 г.

В статье Рината Сагдиева, опубликованной 17 июля, рассказывается о том, что «Роснефть» в 2017 году может потратить на вертолетные перевозки около 21 миллиарда рублей — больше любой другой нефтегазовой компании в мире.

В комментариях к своему посту в фейсбуке журналист предположил, что сообщения с угрозами прислал «кто-то из вертолетчиков или тех, кого возят».

Глава юридического департамента компании «Бизнес ньюс медиа» (издает «Ведомости») Владимир Румянцев сказал RNS: «Мы расцениваем эти сообщения как реальные угрозы, поскольку, судя по тексту СМС, за журналистом, возможно, следили».