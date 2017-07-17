В ПДД появилось понятие «электромобиль»
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила дорожного движения. Согласно документу, в правилах появляются понятия «электромобиль» и «гибридный автомобиль».
На сайте правительства России объясняется, что нововведения необходимы в связи с ускоренным развитием экологически чистого транспорта. Помимо внесения определений электромобиля и гибридного автомобиля предполагается также создание дорожных знаков с обозначением зарядных станций.
Также вводятся зоны ограничения экологического класса автомобилей.
Принятые решения направлены на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов, маршрутных транспортных средств. Эти изменения позволят органам государственной власти и местного самоуправления регулировать режим проезда по территории населённых пунктов транспортных средств с высоким уровнем выбросов вредных веществ, в том числе предоставляя преференции для экологически чистых транспортных средств.