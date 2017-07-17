В ПДД появилось понятие «электромобиль»

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила дорожного движения. Согласно документу, в правилах появляются понятия «электромобиль» и «гибридный автомобиль».

На сайте правительства России объясняется, что нововведения необходимы в связи с ускоренным развитием экологически чистого транспорта. Помимо внесения определений электромобиля и гибридного автомобиля предполагается также создание дорожных знаков с обозначением зарядных станций.

Также вводятся зоны ограничения экологического класса автомобилей.