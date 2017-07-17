В ПДД появилось понятие «электромобиль»

Правительство РФ
07:37, 17 июля 2017
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила дорожного движения. Согласно документу, в правилах появляются понятия «электромобиль» и «гибридный автомобиль».

На сайте правительства России объясняется, что нововведения необходимы в связи с ускоренным развитием экологически чистого транспорта. Помимо внесения определений электромобиля и гибридного автомобиля предполагается также создание дорожных знаков с обозначением зарядных станций.

Также вводятся зоны ограничения экологического класса автомобилей.

Принятые решения направлены на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов, маршрутных транспортных средств. Эти изменения позволят органам государственной власти и местного самоуправления регулировать режим проезда по территории населённых пунктов транспортных средств с высоким уровнем выбросов вредных веществ, в том числе предоставляя преференции для экологически чистых транспортных средств.

Правительство РФ
По данным «Автостата», на 1 января 2017 года в России было 920 электромобилей. В основном это Nissan Leaf (340 машин), Mitsubishi i-MiEV (263 машины) и Tesla Model S (177 машин).
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