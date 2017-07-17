В китайских соцсетях запретили писать про Винни-Пуха

В китайских социальных сетях начали блокировать записи с упоминанием Винни-Пуха, пишет Financial Times. По данным издания, такие записи стали пропадать из сервиса Sinai Weibo, который называют «китайским твиттером», а также из переписки в мессенджере WeChat.

Официально власти Китая о запрете не объявляли, причины, по которым он введен, не сообщаются.

Одним из поводов может быть традиция сравнивать Винни-Пуха с президентом КНР Си Цзиньпином, распространенная в китайских соцсетях.