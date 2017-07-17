В китайских соцсетях запретили писать про Винни-Пуха

The Financial Times
07:07, 17 июля 2017
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В китайских социальных сетях начали блокировать записи с упоминанием Винни-Пуха, пишет Financial Times. По данным издания, такие записи стали пропадать из сервиса Sinai Weibo, который называют «китайским твиттером», а также из переписки в мессенджере WeChat.

Официально власти Китая о запрете не объявляли, причины, по которым он введен, не сообщаются.

Одним из поводов может быть традиция сравнивать Винни-Пуха с президентом КНР Си Цзиньпином, распространенная в китайских соцсетях.

Китай блокировал посты с упоминанием Винни-Пуха и ранее. В частности, о волне блокировок сообщалось в 2016 году.
Китай в 2017 году находился на 176 месте в индексе свободы прессы организации «Репортеры без границ».
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