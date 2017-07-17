В Челябинской области подростки убили пятерых ежей. Заведено уголовное дело

В городе Троицк Челябинской области завели уголовное дело об убийстве пяти ежей, сообщает региональная прокуратура. Дело заведено по статье о жесткомо обращении с животными.

Следователи считают, что животных убили трое подростков 13-15 лет. Они вспороли ежам животы и отрезали им лапы. Местное агентство «Доступ» опубликовало фотографии останков ежей (будьте осторожны, это жутко).

Как уточняет издание Znak.com, подростки расчленили ежей, надышавшись клеем. Кровью убитых животных они сделали нецензурные надписи на скамейке.

Убитых животных обнаружила местная жительница, когда вела ребенка в детский сад 14 июля.