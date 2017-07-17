Умер режиссер Джордж Ромеро. Он снял «Ночь живых мертвецов»

Как сообщила семья режиссера, он умер во сне в окружении близких. Он слушал музыку из картины «Тихий человек» 1952 года — одного из своих любимых фильмов.

Режиссер Джордж Ромеро, снявший культовый фильм ужасов «Ночь живых мертвецов», умер на 78-м году жизни. Как сообщает The Los Angeles Times, Ромеро болел раком легких.

Первая полнометражная картина Джорджа Ромеро «Ночь живых мертвецов», которая вышла в прокат в 1968 году, стала знаковой для жанра фильмов ужасов. Ромеро также называют отцом современных фильмов о зомби.

После «Ночи живых мертвецов» Ромеро снял еще ряд фильмов о зомби, в том числе «Рассвет мертвецов» (1978 год), «День мертвецов» (1985) и «Земля мертвых» (2005).

Ромеро приглашали снять несколько эпизодов сериала «Ходячие мертвецы», но он отказался — режиссеру не нравился сериал: «Это просто мыльная опера, в которой время от времени появляются зомби».