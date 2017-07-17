Главные банки России покинули Ассоциацию российских банков из-за конфликта с руководством

Крупнейшие банки России покинули Ассоциацию российских банков (АРБ) из-за несогласия с политикой ее президента Гарегина Тосуняна. Соответствующие заявление подписали Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, «ВТБ 24», Газпромбанк, Россельхозбанк, «Открытие» и Бинбанк.

Банки отметили, что эффективность работы ассоциации, которая представляет интересы кредитных организаций, снижается. Они обвинили Тосуняна в единоличном принятии решений без консультаций с участниками АРБ.

Теперь крупнейшие банки страны рассматривают возможность создания нового профессионального объединения.

Сам Тосунян заявил, что уход любого члена АРБ является «болезненным», но заверил, что «глобально на деятельности ассоциации» это не скажется.