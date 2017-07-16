В годовщину попытки переворота Эрдоган обратился к туркам из каждого телефона
В годовщину неудачной попытки военного переворота абонентам сотовой связи в Турции пришлось в обязательном порядке прослушать обращение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Запись автоматически включалась после набора номера.
Wow, should this be a first worldwide?— Mustafa Yilmaz (@MustafaEdib) July 15, 2017
Tonight, every mobile call you make in Turkey plays an Erdogan clip first.pic.twitter.com/QzjRzz8Y74
В своем обращении Эрдоган поздравил граждан Турции с Днем демократии и национального единства (он отмечается в день неудачного мятежа).
Попытку переворота турецкие военные предприняли в ночь на 16 июля 2016 года. Против мятежников выступили тысячи людей, которые вышли на улицы по призыву Эрдогана. В результате столкновений погибли около 250 человек, более двух тысяч получили ранения.
После попытки мятежа в Турции были арестованы около 50 тысяч человек, более 100 тысяч лишились работы. Со своих должностей были уволены военные, полицейские, судьи и преподаватели университетов. В числе арестованных оказались десятки журналистов.
Турецкие власти утверждают, что попытку переворота предприняли сторонники проповедника Фетхуллаха Гюлена, который постоянно живет в США.