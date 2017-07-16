Умерла писательница Анн Голон, автор романов об Анжелике

Le Monde
09:42, 16 июля 2017
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В Версале умерла французская писательница Анн Голон, получившая всемирную известность благодаря своим романам об Анжелике. О смерти Анн Голон сообщила ее дочь. Писательнице было 95 лет.

Анн Голон (настоящее имя — Симона Шанже) родилась в Тулоне в 1921 году. Она придумала образ Анжелики вместе со своим мужем Всеволодом Голубиновым. В 1956 году вышел роман «Анжелика, маркиза ангелов». За ним последовали еще 12 книг этой серии.
Романы об Анжелике были переведены на 30 языков. По книгам Анн Голон сняли пять кинофильмов.
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