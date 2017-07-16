Друзья семьи покойного сообщили агентству «Интерфакс» , что похороны Толоконникова пройдут на Троекуровском кладбище в Москве, отпевание состоится в Сретенском монастыре.

В Москве умер актер Владимир Толоконников. Ему было 74 года.

Владимир Толоконников родился в 1943 году в Алма-Ате. Он закончил Ярославское театральное училище, после чего работал в театре русской драмы имени Лермонтова в Алма-Ате.

Анатолий Устиненко / ТАСС

За время актерской карьеры Толоконников снялся в десятках фильмов. Известность ему принесла роль Шарикова в «Собачьем сердце» режиссера Владимира Бортко.