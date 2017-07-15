Винус Уильямс проиграла в финале Уимблдона Гарбинье Мугурусе

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса обыграла американку Винус Уильямс в финале Уимблдонского турнира. Матч завершился со счетом 7:5, 6:0.

Для 23-летней Мугурусы это вторая победа на турнире Большого шлема. В 2016 году она выиграла Открытый чемпионат Франции. В 2015-м он играла в финале Уимблдона, но проиграла Серене Уильямс.

37-летнея Уильямс играла в финале Уимблдона девятый раз и четвертый раз потерпела поражение; в последний раз она выигрывала этот турнир в 2008 году.

Грабинье Мугуруса занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации 14 позицию, Винус Уильямс — 11-ю.