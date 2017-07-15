В Турции накануне годовщины военного мятежа уволили еще семь тысяч госслужащих

Власти Турции вечером 14 июля объявили об увольнении с госслужбы 7395 человек за «связи с террористическими организациями и группировками, действующими против национальной безопасности». Указ был опубликован накануне первой годовщины попытки военного переворота 2016 года.

Среди уволенных — более двух тысяч полицейских, около полутора тысяч сотрудников МВД, а также служащие других ведомств. Тем же указом были восстановлены в должностях 312 человек, которые были отстранены ранее.

Количество людей, уволенных после мятежа, превысило 110 тысяч человек, сообщает Associated Press.