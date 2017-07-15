В Киеве суд велел арестовать бывшего мэра Харькова Михаила Добкина

В Киеве суд постановил арестовать бывшего мэра Харькова, депутата Верховной рады Михаила Добкина по делу о мошенничестве.

Ему дали пять дней для внесения залога в размере 50 миллионов гривен (более 113 миллионов рублей) в качестве альтернативы аресту. Добкин заявил, что «сумма залога такова, что не оставляет альтернативы», и сам он внести залог не может.

Михаил Добкин подозревается в мошенничестве и превышении служебных полномочий. По мнению прокуратуры, он причастен к незаконному выводу из собственности Харькова участков площадью более 77 гектаров и нанесении городу ущерба в размере почти 227 миллионов гривен.=

13 июля Верховная рада дала согласие на арест и привлечение Добкина к уголовной ответственности.