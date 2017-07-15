В интернет выложили украденную переписку «главного специалиста по России» Госдепа США

В интернете опубликована украденная хакерами переписка сотрудника бюро разведки и исследований Госдепартамента США, который специализируется по России. Об этом сообщило издание Foreign Policy, в редакцию которого написал хакер под псевдонимом Джонни Уокер.

Автор письма сообщил, среди адресатов писем есть «офицеры ЦРУ и других разведывательных агентств, СМИ, НПО и международные фонды». Переписка, по его словам, «содержит свидетельства того, кто отвечает за формирование повестки в странах по всему миру».

Foreign Policy из соображений безопасности не стало называть имени сотрудника. Газета «Коммерсант» выяснила, что его зовут Роберт Отто; архив с его перепиской был опубликован 10 июля на сайте Pastebin.

Как пишет «Коммерсант», значительная часть переписки — это ссылки на статьи российских СМИ, которыми Отто и его адресаты делятся друг с другом, а также на записи в соцсетях российских политических и общественных деятелей, от Алексея Кудрина до Игоря Стрелкова.

В переписке есть, к примеру, собранный из открытых источников профайл на главу администрации президента РФ Антона Вайно. Несколько писем были посвящены тому, кто участвует в заседаниях Совбеза РФ, и переходу Вячеслава Володина из Кремля в Госдуму, сообщает «Коммерсант».

Собеседник Foreign Policy, который состоял в переписке с жертвой хакеров, назвал Отто (без упоминания его имени) «возможно, главным в разведке по России во всем правительстве США». «Он знает больше о происходящем там, чем кто бы то ни было», — сказал он.

Госдепартамент отказался подтвердить или опровергнуть подлинность писем и факт взлома.

Одни собеседники издания полагают, что за взломом может стоять Россия, но другие отмечают, что во взломе почты Отто мог быть заинтересован кто угодно. По словам одного из собеседников Foreign Policy, недавно была взломана почта по крайней мере еще одного эксперта по России, ученого из Австралии.