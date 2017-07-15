США заявили об убийстве лидера афганских боевиков ИГ
В Афганистане убит лидер местных боевиков террористического «Исламского государства» Абу Сайед, сообщило 14 июля министерство обороны США.
Сайед погиб в результате авиаудара, нанесенного 11 июля по штаб-квартире террористов в провинции Кунар на востоке страны.
По данным США, Сайед возглавил афганских боевиков ИГ весной этого года после гибели их предыдущего лидера, Абдула Хасиба. Тот стал главарем террористов после убийства в 2016 году Хафиза Сайеда Хана.
«Исламское государство» и движение «Талибан» регулярно устраивают теракты на территории Афганистана, жертвами которых становятся десятки человек.
В апреле 2017 года США применили против боевиков ИГ в Афганистане свою мощнейшую неядерную бомбу GBU-43/B, известную как «мать всех бомб».