США заявили об убийстве лидера афганских боевиков ИГ

В Афганистане убит лидер местных боевиков террористического «Исламского государства» Абу Сайед, сообщило 14 июля министерство обороны США.

Сайед погиб в результате авиаудара, нанесенного 11 июля по штаб-квартире террористов в провинции Кунар на востоке страны.

По данным США, Сайед возглавил афганских боевиков ИГ весной этого года после гибели их предыдущего лидера, Абдула Хасиба. Тот стал главарем террористов после убийства в 2016 году Хафиза Сайеда Хана.