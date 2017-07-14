Владимирскую активистку арестовали за репост картинки с Путиным в нацистской форме

Суд во Владимире арестовал активистку Викторию Лобову на трое суток за репост картинки, на которой президент России Владимир Путин был изображен в нацистской форме. На картинке также содержалась фотография Адольфа Гитлера и надпись «Они оба начинали с Олимпиады, они оба напали на Украину, они оба опозорили на весь мир свои страны».

Лобову заключили под арест по административной статье о публичной демонстрации нацистской символики.

Как сообщается на сайте «Зебра ТВ», полицейские задержали Лобову 13 июля на ее рабочем месте и доставили в изолятор временного содержания. Накануне суда около изолятора прошел пикет в ее поддержку.

Вчера возле владимирского ИВС провели акцию поддержки Виктории Лобовой, которую сегодня будут судить за репост в ВК. pic.twitter.com/I0asriOXWB — Кир Ишутин (@KirIshutin) July 14, 2017

В начале июля Лобову судили за участие в акции против коррупции, которая состоялась в десятках городов России 12 июня. Активистку обвиняли в нарушении порядка проведения митингов. Суд не нашел в ее действиях состава правонарушения.