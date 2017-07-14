С Байконура запустили ракету-носитель «Союз» с рекордным количеством спутников

Утром 14 июля с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с аппаратом «Канопус-В-ИК» и 72 малыми спутниками. Как отмечает ТАСС, это рекорд по количеству одновременно запущенных спутников для отечественной космонавтики.

Старт состоялся в 9:36 утра по Москве, через почти 9 минут головной блок отделился от ракеты. Отделение «Канопуса» от блока запланировано на 10:38 по Москве, с полудня начнется постепенное отделение малых спутников, которое завершится в 17:41 по Москве. После этого разгонный блок «Фрегат» будет затоплен в Индийском океане.

Аппарат «Канопус-В-ИК» будет использован для мониторинга погоды и техногенных катастроф, а также природных чрезвычайных ситуаций. Он также поможет обновлять карты.

Группировка 72 малых спутников сформирована из российских аппаратов, а также спутников компаний из Германии, Японии, Норвегии, Канады и США.

На борту находится в том числе спутник «Маяк», на который через краудфандинг собрали почти 4 миллиона рублей. На орбите «Маяк» развернет отражатели и станет самым ярким объектом в ночном небе.