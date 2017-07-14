На съемках «Ходячих мертвецов» разбился каскадер

На съемках сериала «Ходячие мертвецы» разбился каскадер Джон Бернекер. Его доставили в тяжелом состоянии в одну из больниц Атланты.

Издание Deadline сообщает со ссылкой на источник в больнице, что врачи констатировали у каскадера смерть мозга. Он находится в реанимации, где подключен к системе жизнеобеспечения.

Бернекер разбился во время репетиции сцены, которая должна была завершиться падением с балкона. Он потерял равновесие, упал на бетонный пол с высоты около девяти метров и ударился головой.

Съемки сериала приостановлены.