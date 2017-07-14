На съемках «Ходячих мертвецов» разбился каскадер
На съемках сериала «Ходячие мертвецы» разбился каскадер Джон Бернекер. Его доставили в тяжелом состоянии в одну из больниц Атланты.
Издание Deadline сообщает со ссылкой на источник в больнице, что врачи констатировали у каскадера смерть мозга. Он находится в реанимации, где подключен к системе жизнеобеспечения.
Бернекер разбился во время репетиции сцены, которая должна была завершиться падением с балкона. Он потерял равновесие, упал на бетонный пол с высоты около девяти метров и ударился головой.
Съемки сериала приостановлены.
The Walking Dead stuntman John Bernecker on ‘life support’ following horror accident – filming suspended https://t.co/Oj8yeve4my— The Sun TV (@TheSunTV) July 14, 2017