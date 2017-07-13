В Тамбове волонтера штаба Навального арестовали на семь суток за съемку полицейских

В Тамбове волонтера предвыборного штаба Алексея Навального приговорили к семи суткам ареста за то, что он снимал на видео полицейских, сообщает «ОВД-Инфо». Сотрудники полиции расценили действия Игоря Сливина как неповиновение их законным распоряжениям.

6 июля тамбовские полицейские изъяли агитационные материалы. Во время их осмотра в отделении полиции 7 июля Сливин и вел съемку.

Координатор тамбовского штаба Диана Рудакова за то же самое получила 700 рублей штрафа.