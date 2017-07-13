В Тамбове волонтера штаба Навального арестовали на семь суток за съемку полицейских
В Тамбове волонтера предвыборного штаба Алексея Навального приговорили к семи суткам ареста за то, что он снимал на видео полицейских, сообщает «ОВД-Инфо». Сотрудники полиции расценили действия Игоря Сливина как неповиновение их законным распоряжениям.
6 июля тамбовские полицейские изъяли агитационные материалы. Во время их осмотра в отделении полиции 7 июля Сливин и вел съемку.
Координатор тамбовского штаба Диана Рудакова за то же самое получила 700 рублей штрафа.
Игоря Сливина задержали вчера, 12 июля, однако обстоятельства задержания, к сожалению, пока неизвестны. Волонтера сначала доставили в отдел полиции № 2 по Советскому району, но затем туда приехали полицейские из отдела полиции по Октябрьскому району и перевезли Сливина. В Октябрьском отделе полиции на волонтера составили протокол по статье 19.3 (неповиновение требованию полицейского), после чего активиста оставили там ночевать.