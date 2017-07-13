В Петербурге при пожаре в ангаре погибли семь человек

В результате пожара, произошедшего в одном из ангаров в промышленной зоне в Колпино, погибли, по предварительным данным, семь человек.

Пожар в цельнометаллическом ангаре, расположенном по адресу: Загородная улица, 6, возник в четверг около 03:30. Площадь пожара составляла 600 квадратных метров, у ангара обрушилась кровля. К 05:00 возгорание было ликвидировано.

При разборе завалов, по данным «Фонтанки», были обнаружены тела семи погибших. Предположительно, это рабочие, ночевавшие в ангаре.

Главное следственное управление СК по Петербургу подтвердило факт гибели людей при пожаре в Колпино, но пока не стало называть число жертв, сообщает РИА Новости. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (статья 109 УК РФ).

В ангаре, где произошел пожар, по данным источников РИА Новости, производилась тротуарная плитка. «Фонтанка», в свою очередь, сообщает, что по адресу: Загородная улица, 6, зарегистрированы несколько компаний, в том числе занимающиеся оптовой торговлей стройматериалами.