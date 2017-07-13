Умерла исполнительница песен «Черный кот» и «Пусть всегда будет солнце»

В Москве на 87-м году жизни умерла певица Тамара Миансарова. По словам супруга Миансаровой Марка Фельдмана, она скончалась в ночь на 13 июля в Первой градской больнице, куда несколько дней назад была госпитализирована с воспалением легких.

Дата и место прощания с Миансаровой будут объявлены позднее.

Тамара Миансарова получила известность как исполнитель таких песен, как «Черный кот», «Пусть всегда будет солнце», «Рыжик» и «Летка-енка».

Тамара Миансарова — Чёрный кот (1965) Fishkamarch

Миансарова с 1988 по 1996 годы была профессором Российского университета театрального искусства — ГИТИС.

Тамара Миансарова Пусть всегда будет солнце pustinnik50

В 1996 году ей было присвоено звание Народной артистки России.