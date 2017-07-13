Умерла исполнительница песен «Черный кот» и «Пусть всегда будет солнце»
06:15, 13 июля 2017
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В Москве на 87-м году жизни умерла певица Тамара Миансарова. По словам супруга Миансаровой Марка Фельдмана, она скончалась в ночь на 13 июля в Первой градской больнице, куда несколько дней назад была госпитализирована с воспалением легких.
Дата и место прощания с Миансаровой будут объявлены позднее.
Тамара Миансарова получила известность как исполнитель таких песен, как «Черный кот», «Пусть всегда будет солнце», «Рыжик» и «Летка-енка».
Миансарова с 1988 по 1996 годы была профессором Российского университета театрального искусства — ГИТИС.
В 1996 году ей было присвоено звание Народной артистки России.