Умер ключевой фигурант дела о коррупции в ФИФА
В США в возрасте 72 лет скончался бывший чиновник ФИФА Чак Блейзер. Он был одним из наиболее известных фигурантов дела о коррупции в футбольной организации и признался в получении взяток и причастности к отмыванию средств,
Блейзер был ключевым информатором по делу о коррупции в ФИФА и дал показания против многих функционеров футбольной организации, в том числе против Йозефа Блаттера.
Блейзер в последние годы болел раком. В 2015 году ему пожизненно запретили заниматься футболом.
Чак Блейзер входил в руководящий состав ФИФА с 1997 по 2013 годы. Он считался ответственным за популяризацию футбола в США, который за эти годы вошел в число наиболее популярных видов спорта в Северной Америке.
В 2013 году правоохранительные органы США предъявили обвинение Блейзеру в коррупции. Он решил признать вину и стал давать показания.