Умер ключевой фигурант дела о коррупции в ФИФА

В США в возрасте 72 лет скончался бывший чиновник ФИФА Чак Блейзер. Он был одним из наиболее известных фигурантов дела о коррупции в футбольной организации и признался в получении взяток и причастности к отмыванию средств,

Блейзер был ключевым информатором по делу о коррупции в ФИФА и дал показания против многих функционеров футбольной организации, в том числе против Йозефа Блаттера.

Блейзер в последние годы болел раком. В 2015 году ему пожизненно запретили заниматься футболом.