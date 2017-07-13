На карибском пляже около аэропорта погибла туристка. Ее сбило с ног реактивной струей из двигателя «Боинга»
На острове Сен-Мартен в Карибском море погибла 57-летняя туристка из Новой Зеландии. Она находилась на знаменитом пляже, который расположен вплотную к взлетно-посадочной полосе международного аэропорта.
Женщину сбило с ног реактивной струей из двигателя «Боинга», начинавшего разгон перед взлетом. Туристка упала навзничь и ударилась головой о бетонное покрытие. Пострадавшую доставили в больницу с тяжелой травмой, но врачи не смогли спасти ее жизнь.
Пляж на острове Сен-Мартен находится сразу за забором аэропорта. Многие туристы следят за взлетом и посадкой самолетов, держась за забор. Выглядит это так:
На пляже установлены предупреждающие знаки, а местная полиция ежедневно объясняет туристам, что находиться у забора опасно.
female tourist from NZ(57) killed after knocked down by jetblast (suspected flt #AA2219) at Maho Beach, Sint Maarten https://t.co/cWeRYCXgIV pic.twitter.com/CqRaxMpn3S— JACDEC (@JacdecNew) July 13, 2017