На карибском пляже около аэропорта погибла туристка. Ее сбило с ног реактивной струей из двигателя «Боинга»

На острове Сен-Мартен в Карибском море погибла 57-летняя туристка из Новой Зеландии. Она находилась на знаменитом пляже, который расположен вплотную к взлетно-посадочной полосе международного аэропорта.

Женщину сбило с ног реактивной струей из двигателя «Боинга», начинавшего разгон перед взлетом. Туристка упала навзничь и ударилась головой о бетонное покрытие. Пострадавшую доставили в больницу с тяжелой травмой, но врачи не смогли спасти ее жизнь.

Пляж на острове Сен-Мартен находится сразу за забором аэропорта. Многие туристы следят за взлетом и посадкой самолетов, держась за забор. Выглядит это так:

Girl blown by a plane Johann Pidoux

На пляже установлены предупреждающие знаки, а местная полиция ежедневно объясняет туристам, что находиться у забора опасно.