Forbes составил рейтинг самых богатых женщин в федеральных органах власти

Forbes
09:57, 13 июля 2017
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг женщин в федеральных органах законодательной и исполнительной власти с самыми высокими доходами.

Для составления рейтинга эксперты издания проанализировали декларации о доходах за 2016 год, поданные депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, министрами и сотрудниками администрации президента РФ. 

Первое место в списке самых богатых федеральных чиновниц заняла депутат Госдумы от «Единой России» Татьяна Соломатина. В 2016 году она задекларировала доход в 56,2 миллиона рублей.

На второй строчке разместилась сенатор Людмила Нарусова с годовым доходом в 28,7 миллиона рублей.

Третье место досталось депутату Госдумы Ольге Епифановой («Справедливая Россия»). В декларации за 2016 год она указала доход в 24,5 миллиона рублей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко стала четвертой в рейтинге с доходом 22,9 миллиона рублей.

Из состава Кабинета министров в список самых богатых чиновниц вошла только зампред правительства Ольга Голодец. Не попали в Топ-10 ни министр здравоохранения Вероника Скворцова (доход за 2016 год — 6,6 млн рублей), ни министр образования Ольга Васильева (доход за 2016 год — 6,1 млн рублей).

Forbes
Самый богатый член Совета Федерации — сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев — задекларировал в 2016 году доход в 2,6 миллиарда рублей. Из депутатов Госдумы самый высокий доход был у Андрея Палкина («Единая Россия») — 678,4 миллиона рублей.
Самый богатый член правительства — министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. За 2016 год он задекларировал доход в 582 миллиона рублей.
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