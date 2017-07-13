Forbes составил рейтинг самых богатых женщин в федеральных органах власти
Журнал Forbes опубликовал рейтинг женщин в федеральных органах законодательной и исполнительной власти с самыми высокими доходами.
Для составления рейтинга эксперты издания проанализировали декларации о доходах за 2016 год, поданные депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, министрами и сотрудниками администрации президента РФ.
Первое место в списке самых богатых федеральных чиновниц заняла депутат Госдумы от «Единой России» Татьяна Соломатина. В 2016 году она задекларировала доход в 56,2 миллиона рублей.
На второй строчке разместилась сенатор Людмила Нарусова с годовым доходом в 28,7 миллиона рублей.
Третье место досталось депутату Госдумы Ольге Епифановой («Справедливая Россия»). В декларации за 2016 год она указала доход в 24,5 миллиона рублей.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко стала четвертой в рейтинге с доходом 22,9 миллиона рублей.
Из состава Кабинета министров в список самых богатых чиновниц вошла только зампред правительства Ольга Голодец. Не попали в Топ-10 ни министр здравоохранения Вероника Скворцова (доход за 2016 год — 6,6 млн рублей), ни министр образования Ольга Васильева (доход за 2016 год — 6,1 млн рублей).