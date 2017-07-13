Forbes составил рейтинг самых богатых женщин в федеральных органах власти

Журнал Forbes опубликовал рейтинг женщин в федеральных органах законодательной и исполнительной власти с самыми высокими доходами.

Для составления рейтинга эксперты издания проанализировали декларации о доходах за 2016 год, поданные депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, министрами и сотрудниками администрации президента РФ.

Первое место в списке самых богатых федеральных чиновниц заняла депутат Госдумы от «Единой России» Татьяна Соломатина. В 2016 году она задекларировала доход в 56,2 миллиона рублей.

На второй строчке разместилась сенатор Людмила Нарусова с годовым доходом в 28,7 миллиона рублей.

Третье место досталось депутату Госдумы Ольге Епифановой («Справедливая Россия»). В декларации за 2016 год она указала доход в 24,5 миллиона рублей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко стала четвертой в рейтинге с доходом 22,9 миллиона рублей.