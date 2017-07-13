«Доктор Веб» сообщил о взломе сайта госуслуг
Сотрудники антивируса «Доктор Веб» обнаружили, что сайт госуслуг (gosuslugi.ru) взломан. При заходе на сайт в его код добавляется контейнер, через который он обращается к сторонним серверам. Пока они безопасны, но если там разместят вредоносный код, то пользователей смогут заразить вирусом или похитить у них информацию.
В компании заявили, что обратились к администрации сайта госуслуг, но там ничего не ответили.
Как сказали в Минкомсвязи, уязвимость на сайте незначительна. Ведомство пообещало устранить ее.
На текущий момент специалистами обнаружено не менее 15 доменов, среди которых: m3oxem1nip48.ru, m81jmqmn.ru и другие адреса намеренно неинформативных наименований. Как минимум для 5 из них диапазон адресов принадлежит компаниям, зарегистрированным в Нидерландах. За последние сутки запросы к этим доменам либо не завершаются успехом, так как сертификат безопасности большинства этих сайтов просрочен либо не содержит вредоносного кода, однако ничего не мешает владельцам доменов в любой момент обновить сертификаты и разместить на этих доменах вредоносный программный код.