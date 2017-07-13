«Доктор Веб» сообщил о взломе сайта госуслуг

Сотрудники антивируса «Доктор Веб» обнаружили, что сайт госуслуг (gosuslugi.ru) взломан. При заходе на сайт в его код добавляется контейнер, через который он обращается к сторонним серверам. Пока они безопасны, но если там разместят вредоносный код, то пользователей смогут заразить вирусом или похитить у них информацию.

В компании заявили, что обратились к администрации сайта госуслуг, но там ничего не ответили.

Как сказали в Минкомсвязи, уязвимость на сайте незначительна. Ведомство пообещало устранить ее.