«Ашан» откроет флагманский супермаркет на Тверской улице

Компания «Ашан» в ближайшее время откроет флагманский супермаркет на Тверской улице в центре Москвы, пишут «Ведомости».

Супермаркет, на Тверской, дом 4, по словам представителя «Ашан Россия» Марии Курносовой, будет «магазином-витриной», в ассортимент которого войдет все лучшее, что есть в торговой сети.

Открытие магазина, который займет три этажа, запланировано на конец лета — начало осени.

На Тверской, 4, сообщила компания Malina Property, «Ашан» арендовал помещение площадью 764 квадратных метра сроком на пять лет.

Ставку аренды руководитель Malina Property Станислав Титоренко раскрывать не стал, сообщив лишь, что помещение — одно из самых дорогих в Москве в формате стрит-ритейла.