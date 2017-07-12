В Сирии погиб российский военный советник

Интерфакс
05:24, 12 июля 2017
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В Сирии погиб капитан российских сухопутных войск Николай Афанасов, сообщили в Минобороны России. Афанасов был военным советником, он погиб в ходе минометного обстрела со стороны боевиков в провинции Хама. Когда это произошло, не уточняется.

Афанасова посмертно представили к государственной награде.

Россия ведет военную операцию в Сирии против террористов с сентября 2015 года. За это время, по официальным данным Минобороны, там погибли более 30 военнослужащих и военных советников.
Помимо военнослужащих, как выяснили российские и западные СМИ, в сирийской операции также участвуют бойцы частных военных компаний.
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