Сроки строительства ледокола «Арктика» сорваны. На проект было выделено 37 миллиардов рублей

Срок сдачи головного атомного ледокола ЛК-60Я «Арктика» перенесен с 2017 на 2019 год, пишет «Коммерсант».

По данным издания, о переносе сроков попросил «Балтийский завод — судостроение» (БЗС). В мае президент РФ Владимир Путин распорядился перенести сроки сдачи, одновременно потребовал принять кадровые и организационно-управленческие решения в связи со срывом госконтракта.

Счетной палате, Генпрокуратуре и ФСБ дано поручение провести проверку проекта строительства «Арктики», на который из федерального бюджета было выделено 37 миллиардов рублей.

По данным издания, главной причиной срыва сроков сдачи ледокола стали турбины. Предполагалось, что их будет испытывать Харьковский турбинный завод, однако после резкого ухудшения отношений РФ и Украины в 2014 году испытательный стенд пришлось строить в России.

Представители Объединенной судостроительной корпорации, в которую входит БЗС, также пожаловались изданию на кадровые проблемы, большой временной разрыв в реализации подобных проектов, утрату компетенций, переделку техпроекта и документации.

В целом, отмечает «Коммерсант», подрядчики проекта перекладывают вину в срыве сроков друг на друга, а источник в «Росатоме», также участвующем в строительстве «Арктики», считает, что ледокол не будет сдан и в середине 2019 года, и сроки вновь придется передвигать.