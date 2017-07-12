«Роснефть» получила последнее крупное месторождение нефти в России

В аукционе также участвовали дочерняя компания «Роснефти» — «РН-Уватнефтегаз», «дочка» «Газпром нефти» — «Газпромнефть-Хантос» и саратовское ООО «ПионерГео».

За право разработки месторождения «Роснефть» предложила 20,071 миллиарда рублей. Всего в ходе торгов, рассказал Донской, было сделано 17 шагов.

Эргинское месторождение, расположенное в Западной Сибири, — одно из последних крупных месторождений нефти в нераспределенном фонде. Его разведанные и предварительно оцененные запасы составляют 103 миллиона тонн нефти и 100 миллиардов кубометров газа.

Первоначально аукцион по Эргинскому месторождению планировалось провести 7 июня. Однако в апреле было объявлено об отмене торгов из-за неправильно подготовленной документации. Новый аукцион был назначен на 12 июля, а стартовый платеж увеличен с 5,35 миллиарда до 7,4 миллиарда рублей.