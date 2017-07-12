От Антарктиды откололся айсберг массой триллион тонн

От Антарктиды отделился айсберг массой более триллиона тонн и площадью 5800 квадратных километров (для сравнения, площадь Москвы в пределах МКАДа составляет около 900 квадратных километров).

Айсберг откололся от шельфового ледника Ларсена, который постепенно разрушается с 1990-х годов. Изначально ледник состоял из трех крупных частей (А, В и С) и нескольких меньшего размера. Ларсен А разрушился в 1995 году, Ларсен В — в 2002 году. Айсберг, отколовшийся 10–12 июля 2017 года, был частью Ларсена C.

По словам профессора Университета Суонси Адриана Лакмана, который наблюдает за ледником, айсберг, вероятно, расколется на части, при этом некоторые фрагменты будут дрейфовать на север в более теплые воды. На сегодняшний день айсберг не представляет опасности для судоходства.