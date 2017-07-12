От Антарктиды откололся айсберг массой триллион тонн

Reuters
16:11, 12 июля 2017
Надежный источник

От Антарктиды отделился айсберг массой более триллиона тонн и площадью 5800 квадратных километров (для сравнения, площадь Москвы в пределах МКАДа составляет около 900 квадратных километров).

Айсберг откололся от шельфового ледника Ларсена, который постепенно разрушается с 1990-х годов. Изначально ледник состоял из трех крупных частей (А, В и С) и нескольких меньшего размера. Ларсен А разрушился в 1995 году, Ларсен В — в 2002 году. Айсберг, отколовшийся 10–12 июля 2017 года, был частью Ларсена C.

По словам профессора Университета Суонси Адриана Лакмана, который наблюдает за ледником, айсберг, вероятно, расколется на части, при этом некоторые фрагменты будут дрейфовать на север в более теплые воды. На сегодняшний день айсберг не представляет опасности для судоходства.

В 1956 году экипаж американского ледокола Glacier сообщил об обнаружении в море Росса айсберга площадью около 32 тысяч квадратных километров (это больше, чем территория Бельгии). Однако такая оценка не имеет независимого подтверждения.
Крупнейшим айсбергом, размеры которого определены с помощью спутниковой съемки, является айсберг B-15, обнаруженный в 2000 году. Его площадь составляла 11 тысяч квадратных километров (это больше территории Ямайки).

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