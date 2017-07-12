Госдума разрешила сажать хакеров на 10 лет

Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за компьютерные атаки на «критическую информационную инфраструктуру».

Законопроект предусматривает, что в Уголовный кодекс будет внесена статья «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ» максимальная санкция по которой составит 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Документ предстоит одобрить Совету Федерации и подписать президенту РФ. Ожидается, что он вступит в силу с 1 января 2018 года.