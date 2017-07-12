Госдума разрешила сажать хакеров на 10 лет
Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за компьютерные атаки на «критическую информационную инфраструктуру».
Законопроект предусматривает, что в Уголовный кодекс будет внесена статья «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ» максимальная санкция по которой составит 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Документ предстоит одобрить Совету Федерации и подписать президенту РФ. Ожидается, что он вступит в силу с 1 января 2018 года.
Уголовное наказание за кибератаки — часть пакета законопроектов о «критической информационной инфраструктуре», внесенного правительством в Госдуму в декабре 2016 года.
Пакет законопроектов. одобренный Госдумой, в частности, вводит понятие «критической информационной инфраструктуры» и устанавливает полномочия госорганов по обеспечению ее безопасности.
В пакете законопроектов также прописано, что собственниками или арендаторами объекта «критической информационной инфраструктуры» могут быть только российские юридические лица или индивидуальные предприниматели. Иностранные компании смогут владеть объектами «критической инфраструктуры» только в том случае, если работают на территории РФ через российские юридические лица.