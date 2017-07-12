Facebook запустит показ рекламы в мессенджере
В мессенджере Facebook будет показываться реклама, объявила компания в своем официальном блоге.
После успешного тестирования в Австралии и Таиланде, говорится в сообщении, компания приняла решение запустить бета-версию показа рекламы в мессенджере и в других странах мира.
Реклама будет появляться на домашнем экране мобильного приложения. Объявление может как содержать ссылку на сайт рекламодателя, так и предоставлять возможность пользователю начать разговор с представителем компании в мессенджере.
В 2014 году Facebook убрала из основного мобильного приложения возможность отправки сообщений. Для переписки с друзьями с телефона пользователям приходится устанавливать отдельное приложение Messenger.
Мессенджером Facebook, по данным компании, пользуются 1,2 миллиарда человек. В день в мессенджере обмениваются примерно двумя миллиардами сообщений.
Facebook также принадлежит мессенджер WhatsApp, число пользователей которого также превышает 1 миллиард человек.