Facebook запустит показ рекламы в мессенджере

В мессенджере Facebook будет показываться реклама, объявила компания в своем официальном блоге.

После успешного тестирования в Австралии и Таиланде, говорится в сообщении, компания приняла решение запустить бета-версию показа рекламы в мессенджере и в других странах мира.

Реклама будет появляться на домашнем экране мобильного приложения. Объявление может как содержать ссылку на сайт рекламодателя, так и предоставлять возможность пользователю начать разговор с представителем компании в мессенджере.