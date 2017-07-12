Алексей Пичугин попросил о помиловании

Бывший глава службы безопасности «ЮКОСа» Алексей Пичугин, осужденный за организацию убийств, попросил о помиловании. Как объяснила его адвокат Ксения Костромина, Пичугин подал прошение, чтобы «дать возможность России исполнить два решения Европейского суда по правам человека, который признал судебные решения в отношении Пичугина несправедливыми».

Алексей Пичугин отбывает пожизненное заключение. Он приговорен к тюрьме за организацию убийств мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, нефтеюганского бизнесмена Сергея Горина и его жены, а также нескольких покушений. Ни сам Пичугин, ни бывший глава компании Михаил Ходорковский не признают его вины и называют преследование политическим.

Европейский суд по правам человека признал преследование Алексея Пичугина незаконным и присудил ему компенсацию. Россия не отменила приговор на основании решения ЕСПЧ.