Алексей Пичугин попросил о помиловании
Бывший глава службы безопасности «ЮКОСа» Алексей Пичугин, осужденный за организацию убийств, попросил о помиловании. Как объяснила его адвокат Ксения Костромина, Пичугин подал прошение, чтобы «дать возможность России исполнить два решения Европейского суда по правам человека, который признал судебные решения в отношении Пичугина несправедливыми».
Алексей Пичугин отбывает пожизненное заключение. Он приговорен к тюрьме за организацию убийств мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, нефтеюганского бизнесмена Сергея Горина и его жены, а также нескольких покушений. Ни сам Пичугин, ни бывший глава компании Михаил Ходорковский не признают его вины и называют преследование политическим.
Европейский суд по правам человека признал преследование Алексея Пичугина незаконным и присудил ему компенсацию. Россия не отменила приговор на основании решения ЕСПЧ.
Алексей Пичугин летом 2016 года обращался за помилованием к президенту России. Ему было отказано. В октябре того же года мать Пичугина писала в письме к Владимиру Путину, что уже 13 лет не может «даже положить руку на плечо своего сына, не то что обнять», и «доведена до последней точки отчаяния».