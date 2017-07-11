В США разбился военный самолет. Погибли 16 человек

В дельте Миссисипи потерпел крушение самолет KC-130 морской пехоты США. По предварительным данным, на борту находились 16 человек, все они погибли.

EXCLUSIVE SKYCOPTER VIDEO: Military C-130 crashes on Leflore/Sunflower County line; Four bodies recovered https://t.co/aDo4h38rnm pic.twitter.com/5SWN8Q8pI6 — WLBT 3 On Your Side (@WLBT) July 11, 2017

Самолет упал на поле с соей около 16:00 по местному времени в 85 милях (136 километрах) к северу от города Джексон. На месте падения самолета возник сильный пожар. Обломки KC-130 разбросаны в радиусе 5 миль (8 километров).

Представитель аэропорта Гринвуда, в зоне ответственности которого произошло крушение, Алан Хэммондс сообщил WNCN, что у самолета на высоте 20 тысяч футов (6 тысяч метров) произошли «структурные разрушения». Другие подробности Хэммондс уточнять не стал.

Официальные представители авиационных властей США и Минобороны пока никаких версий крушения не выдвинули.

Командование Морской пехоты США подтвердило в своем твитере факт крушения KC-130, пообещав сообщить подробности произошедшего позднее.