В США разбился военный самолет. Погибли 16 человек

Fox News
05:19, 11 июля 2017
Надежный источник

В дельте Миссисипи потерпел крушение самолет KC-130 морской пехоты США. По предварительным данным, на борту находились 16 человек, все они погибли.

Самолет упал на поле с соей около 16:00 по местному времени в 85 милях (136 километрах) к северу от города Джексон. На месте падения самолета возник сильный пожар. Обломки KC-130 разбросаны в радиусе 5 миль (8 километров).

Представитель аэропорта Гринвуда, в зоне ответственности которого произошло крушение, Алан Хэммондс сообщил WNCN, что у самолета на высоте 20 тысяч футов (6 тысяч метров) произошли «структурные разрушения». Другие подробности Хэммондс уточнять не стал.

Официальные представители авиационных властей США и Минобороны пока никаких версий крушения не выдвинули.

Командование Морской пехоты США подтвердило в своем твитере факт крушения KC-130, пообещав сообщить подробности произошедшего позднее.

KC-130 — модификация военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules, используемая для дозаправки в воздухе.
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