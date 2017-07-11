В результате стрельбы в офисном здании в Москве погибли два человека

Обновление. Следственный комитет возбудил дело об убийстве женщины. Мужчина, по версии следствия, после убийства покончил с собой.

В офисном здании на Алтуфьевском шоссе мужчина застрелил женщину, после чего покончил с собой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, вооруженный мужчина утром во вторник, 11 июля, вошел здание на Алтуфьевском шоссе, дом 27, и открыл беспорядочную стрельбу.

В результате стрельбы смертельные ранения получила женщина. После этого, по предварительным данным, нападавший покончил с собой.